В Telegram удалили анонимный канал «ВЧК-ОГПУ» с миллионом подписчиков. Возможно, по требованию российских властей

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», в котором было более 1,1 миллиона подписчиков, пропал из мессенджера Telegram в ночь на 7 апреля. При попытке открыть канал появляется сообщение о том, что он недоступен.

Представители «ВЧК-ОГПУ» сообщили в своем резервном канале, что, по их мнению, «все указывает на то, что это было сделано руководством Телеграм». Они связали удаление канала с тем, что в декабре 2024 года российские власти потребовали от руководства Telegram удалить «ВЧК-ОГПУ» вместе с рядом других каналов.

Телеграм-канал «Жаба и гадюка» опубликовал постановление Таганского районного суда Москвы от 3 декабря 2024 года, из которого следует, что удаления «ВЧК-ОГПУ» добивался Роскомнадзор. В этом же постановлении перечислены еще более 20 каналов, которые требовали удалить российские власти, некоторые из них сейчас недоступны.

После удаления «ВЧК-ОГПУ» по адресу, где ранее находился канал, был зарегистрирован резервный канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.

Администрация Telegram не комментировала случившееся.

«ВЧК-ОГПУ» — анонимный телеграм-канал, в котором часто, не указывая источник информации, публиковали сведения от силовых органов. Министерство юстиции РФ в июле 2024 года объявило телеграм-канал «иностранным агентом».