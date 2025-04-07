Telegram отрицает, что канал «ВЧК-ОГПУ» был удален администрацией мессенджера

Пресс-служба мессенджера Telegram утверждает, что анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» удалили его владельцы.

«Канал был удален его владельцем, возможно — в результате неавторизованного доступа. Мы проводим проверку», — сообщили «Медиазоне» в пресс-службе мессенджера.

Центр «Досье» утверждает, что поговорил с основателем «ВЧК-ОГПУ». Тот заявил, что канал был удален администрацией мессенджера, а аккаунт, на который был зарегистрирован канал, сейчас заблокирован.

«Все указывает, что они исполнили решение суда. То есть Дуров начал исполнять решения российских судов и властей», — сказал собеседник издания.

Обновление. Источник «Русской службы Би-би-си», близкий к основателю «ВЧК-ОГПУ», заявил, что несанкционированного доступа к каналу не было. По его словам, телеграм-канал был привязан к сим-карте одной из европейских стран, с нее никто не совершал звонков. На нее приходили коды для входа в телеграм-канал. Кроме непосредственных владельцев канала, данные об этой сим-карте были только у администрации Telegram, говорит собеседник издания. По его словам, сейчас сим-карта заблокирована, хотя владельцы ее не блокировали. Другой собеседник «Би-би-си» допустил, что удаление телеграм-канала может быть связана с атакой на «аффилированного с каналом журналиста Александра Шварева». По его данным, несколько месяцев назад Шварева якобы вызывали в латвийскую Службу госбезопасности, где его предупредили о возможной попытке покушения со стороны российских спецслужб.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», в котором было более 1,1 миллиона подписчиков, пропал из мессенджера Telegram в ночь на 7 апреля. При попытке открыть канал появляется сообщение о том, что он недоступен. Представители «ВЧК-ОГПУ» связали удаление канала с тем, что в декабре 2024 года российские власти потребовали от руководства Telegram удалить «ВЧК-ОГПУ» вместе с рядом других каналов.

В июле 2024 года Минюст России внес «ВЧК-ОГПУ» в реестр «иноагентов». Ведомство называло авторами проекта бывшего журналиста «Росбалта» Александра Шварева и Алишера Абдуллаева. Оба заочно арестованы в России по делу о вымогательстве и клевете на миллиардера Алишера Усманова.