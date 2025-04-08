Президент США заявил, что ему «не нравится» ситуация в Украине, и он недоволен бомбежками со стороны России.

«Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они [Россия] бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят — я не знаю, что там происходит. Это нехорошая ситуация», — сказал Трамп журналистам после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

По словам Трампа, США встречаются с Россией и Украиной, и «вроде как приближаются к договоренности», но ему не нравится «вся эта бомбежка, которая происходит в последние недели».

В ответ на вопрос, почему масштабные пошлины, введенные Трампом в отношении большинства стран мира, не коснулись России, президент США заявил, что Америка «по сути не ведет бизнеса с Россией, потому что они находятся в состоянии войны».

В конце марта Трамп заявил, что был «очень зол», когда Владимир Путин поставил под сомнение авторитет Владимира Зеленского, предложив ввести в Украине временное управление, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России. После этого российские войска вечером 4 апреля нанесли удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли не менее 19 человек, в числе которых были девять детей. Также продолжаются практически еженочные атаки беспилотников.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из ряда крупнейших стран и показал их список, в котором не было России. Вначале пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пошлин на российские товары нет, потому что американские санкции исключают какую-либо «значимую торговлю». Однако затем директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сказал, что Трамп не стал вводить пошлины против России из-за продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном по прекращению войны в Украине.

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