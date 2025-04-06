В Белом доме заявили, что Трамп не стал вводить пошлины против России, так как продолжает переговоры с Москвой и Киевом о прекращении войны

Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп не стал вводить пошлины против России из-за продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном по прекращению войны в Украине.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не объединять эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — сказал Хассет.

Он отметил, что «Россия находится в процессе переговоров о мире, которые на самом деле затрагивают тысячи и тысячи человеческих жизней», и Трамп «сфокусирован на этом прямо сейчас».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее утверждала, что Трамп не стал вводить пошлины на российские товары из-за того, что американские санкции уже исключают какую-либо «значимую торговлю» с Россией. В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News говорил, что торговля с Россией не ведется из-за санкций, поэтому их нет в списке стран, в отношении которых вводятся пошлины.

В 2024 году товарооборот между Россией и США составил 3,5 миллиарда долларов — это самый низкий показатель с 1992 года. В 2021 году, еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, этот показатель составлял 35 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля, что вводит пошлины на товары из других стран. В список стран, в отношении которых они вводятся, попали Китай, Великобритания, Япония, Тайвань и многие другие. В нем также есть Украина (размер пошлин составит 10%), Казахстан (27%), Молдова (31%), Грузия (10%).

Читайте также

«Трамп назвал это днем освобождения. Я называю это днем инфляции» Как политики и эксперты реагируют на пошлины, которые президент США ввел против всего мира

Читайте также

«Трамп назвал это днем освобождения. Я называю это днем инфляции» Как политики и эксперты реагируют на пошлины, которые президент США ввел против всего мира