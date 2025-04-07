Телеканал «Дом кино» убрал из фильма «День радио» Михаила Козырева, Максима Виторгана, Макса Покровского, группы «Мумий Тролль» и «Вопли Видоплясова»

Развлекательный телеканал вырезал из фильма «День радио» кадры с лидером группы «Ногу свело» Максом Покровским, а также с музыкантами «Мумий Тролля» и участниками украинского рок-коллектива «Вопли Видоплясова», обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Кроме того, в титрах в начале фильма размыли имена журналиста Михаила Козырева и актера Максима Виторгана, которые объявлены в России «иностранными агентами».

При этом персонажей, которых играют Козырев и Виторган, сохранили, но их присутствие в «Дне радио» значительно сократили.

Российские телеканалы и онлайн-кинотеатры не в первый раз цензурируют фильмы, в которых снимались или упоминались критики российских властей. Так, «Дом кино» заблюрил афиши группы «ДДТ» в фильме «Брат 2» и календарь с портретом певицы Аллы Пугачевой в картине «Ледокол». Онлайн-кинотеатр Kion убрал упоминание Бориса Гребенщикова из фильма «Питер FM».