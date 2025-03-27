Телеканал «Дом кино» заблюрил фотографию Аллы Пугачевой в фильме «Ледокол»

Развлекательный телеканал во время показа в ночь на 26 марта фильма «Ледокол» размыл изображение с Аллой Пугачевой. Внимание на кадры фильма обратил подписчик журналиста Олега Кашина. Издание «Агентство» подтвердило эту информацию.

Фильм-катастрофу сняли в 2016 году при поддержке при участии Фонда кино и НТВ. В картине рассказывается о ледоколе «Михаил Громов», который застрял в арктических льдах в 1985 году. Сюжет основан на реальной истории ледокола «Михаил Сомов».

Фотография Пугачевой появляется крупным планом в середине фильма, когда один из героев зачеркивает даты в календаре за 1985 год с портретом певицы. В эфире «Дома кино» этот кадр размыли — понять, кто изображен на снимке невозможно.

По какой причине телеканал решил заблюрить портрет Пугачевой, неизвестно. Ранее, как отмечает «Агентство», «Дом кино» заблюрил афиши группы «ДДТ» в фильме «Брат 2». Солист «ДДТ» Юрий Шевчук после начала полномасштабного российского вторжения в Украину осудил войну.

Алла Пугачева уехала из России вскоре после того, как ее мужа Максима Галкина, который публично высказывается против российского вторжения в Украину, объявили «иностранным агентом». Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».

В 2024 году депутата Госдумы Алексея Журавлева попросил объявить Пугачеву «иностранным агентом». В ответ Минюст РФ заявил, что вопрос об этом рассмотрят, если в действиях певицы выявят «признаки иностранного агента».

В марте 2025 года телеканал НТВ развернул пропагандистскую информационную кампанию против Пугачевой.

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