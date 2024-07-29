Минюст России: «В случае выявления в действиях Пугачевой А.Б. признаков иностранного агента будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр»
Министерство юстиции РФ ответило на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева, просившего объявить певицу Аллу Пугачеву «иностранным агентом». Ответ ведомства за подписью замминистра юстиции Олега Свириденко вечером 29 июля опубликовал телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак. Журавлев репостнул сообщение канала.
В своем ответе представитель министерства перечислил основания для объявления человека «иностранным агентом».
В ответе замминистра юстиции сказано, что «иностранным агентом признается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее:
- целенаправленный сбор определенных сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков таких преступлений, как государственная измена и шпионаж);
- распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов и (или) участие в их создании;
- политическую деятельность;
- финансирование указанных выше видов деятельности».
В ответе Минюста также сказано, что человек, намеревающийся действовать как «иностранный агент», обязан «до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр иностранных агентов».
Сейчас в распоряжении Минюста, говорится в ответе Олега Свириденко, «отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей» (о чем речь, до конца неясно).
«В случае выявления в действиях Пугачевой А.Б. признаков иностранного агента Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр иностранных агентов», — добавил замминистра в своем письме.
Алла Пугачева уехала из России вскоре после того, как ее мужа Максима Галкина, который публично высказывается против российского вторжения в Украину, объявили «иностранным агентом». Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».