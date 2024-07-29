Минюст России: «В случае выявления в действиях Пугачевой А.Б. признаков иностранного агента будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр»

Министерство юстиции РФ ответило на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева, просившего объявить певицу Аллу Пугачеву «иностранным агентом». Ответ ведомства за подписью замминистра юстиции Олега Свириденко вечером 29 июля опубликовал телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак. Журавлев репостнул сообщение канала.

В своем ответе представитель министерства перечислил основания для объявления человека «иностранным агентом».

В ответе замминистра юстиции сказано, что «иностранным агентом признается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее: целенаправленный сбор определенных сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков таких преступлений, как государственная измена и шпионаж);

распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов и (или) участие в их создании;

политическую деятельность;

финансирование указанных выше видов деятельности».

В ответе Минюста также сказано, что человек, намеревающийся действовать как «иностранный агент», обязан «до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр иностранных агентов».

Сейчас в распоряжении Минюста, говорится в ответе Олега Свириденко, «отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей» (о чем речь, до конца неясно).

«В случае выявления в действиях Пугачевой А.Б. признаков иностранного агента Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр иностранных агентов», — добавил замминистра в своем письме.

Алла Пугачева уехала из России вскоре после того, как ее мужа Максима Галкина, который публично высказывается против российского вторжения в Украину, объявили «иностранным агентом». Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».

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