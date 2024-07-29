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Минюст России: «В случае выявления в действиях Пугачевой А.Б. признаков иностранного агента будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр»

Источник: «Кровавая барыня»

Министерство юстиции РФ ответило на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева, просившего объявить певицу Аллу Пугачеву «иностранным агентом». Ответ ведомства за подписью замминистра юстиции Олега Свириденко вечером 29 июля опубликовал телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак. Журавлев репостнул сообщение канала.

В своем ответе представитель министерства перечислил основания для объявления человека «иностранным агентом».

В ответе замминистра юстиции сказано, что «иностранным агентом признается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее:

  • целенаправленный сбор определенных сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков таких преступлений, как государственная измена и шпионаж);
  • распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов и (или) участие в их создании;
  • политическую деятельность;
  • финансирование указанных выше видов деятельности».

В ответе Минюста также сказано, что человек, намеревающийся действовать как «иностранный агент», обязан «до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр иностранных агентов».

Сейчас в распоряжении Минюста, говорится в ответе Олега Свириденко, «отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей» (о чем речь, до конца неясно).

«В случае выявления в действиях Пугачевой А.Б. признаков иностранного агента Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр иностранных агентов», — добавил замминистра в своем письме.

Алла Пугачева уехала из России вскоре после того, как ее мужа Максима Галкина, который публично высказывается против российского вторжения в Украину, объявили «иностранным агентом». Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».

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