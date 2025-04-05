Онлайн-кинотеатр Kion убрал упоминание Бориса Гребенщикова из фильма «Питер FM»

Из фильма «Питер FM», который показывал онлайн-кинотеатр Kion, пропало упоминание имени Бориса Гребенщикова. Как обратил внимание публицист Олег Кашин, в сцене, где героя, которого играет Евгений Цыганов, просят вспомнить песню Гребенщикова «про телефон», имя музыканта скрыто звуковым сигналом.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на кинокритика Тимура Алиева сообщает, что упоминание фамилии Гребенщикова в фильме «Питер FM» на других платформах, в том числе Okko, Start, Wink и «Иви», осталось.

Минюст РФ в июне 2023 года внес Бориса Гребенщикова в реестр «иноагентов», заявив, что музыкант осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах «с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против «специальной военной операции» в Украине. Кроме того, Минюст указал, что Гребенщиков не живет в России.

В конце марта развлекательный телеканал «Дом кино» размыл изображение с Аллой Пугачевой в фильме «Ледокол». В одной из сцен фильма крупным планом показывают календарь с фотографией Пугачевой. В версии, показанной «Домом кино», понять, кто изображен на календаре, невозможно. Певица уехала из России вскоре после того, как ее мужа Максима Галкина, который публично высказывается против российского вторжения в Украину, объявили «иностранным агентом».