Телеканал «Дом кино» заблюрил афиши группы «ДДТ» в фильме «Брат 2»

Развлекательный телеканал «Дом кино» заблюрил афиши рок-группы «ДДТ» во время показа фильма «Брат 2». Внимание на это обратило «Агентство».

Афиши «ДДТ» висят на стене клуба в Чикаго, где проходит концерт группы «Би-2», во время которого Данила Багров убивает гангстеров.

Фильм с заблюренными афишами был показан в субботу, 22 марта. В некоторых сценах, отмечает «Агентство», это было сделано не очень качественно, поэтому афишу все-таки можно рассмотреть.

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук публично осудил вторжение в Украину, из-за чего в России многие концерты группы были отменены. В 2022 году Шевчук получил штраф по статье о «дискредитации» армии из-за антивоенной речи на одном из концертов.

Телеканал «Дом кино» принадлежит «Триколору» и специализируется на показах российских и зарубежных фильмов. Он доступен в сетях крупнейших российских операторов кабельного телевидения. Среди тематических киноканалов он является одним из самых популярных.