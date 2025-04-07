Суд в Москве заочно арестовал Петра Верзилова по делу о государственной измене

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте участника Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по уголовному делу о государственной измене. Как сообщает «Медиазона», суд принял такое решение на заседании, прошедшем в начале апреля.

О том, что в отношении Верзилова расследуют дело о госизмене, стало известно в марте 2024 года. Тогда же у более чем 20 художников и активистов провели обыски.

Петр Верзилов находится за пределами России. В начале апреля он опубликовал в соцсети X фотографию, сделанную в Киеве.

Петр Верзилов сообщил в октябре 2023 года в интервью Юрию Дудю, что он участвует в российско-украинской войне на стороне ВСУ. После этого Верзилов объявил, что сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны».

Российский суд в апреле 2024 года заочно приговорил Верзилова к более чем восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Поводом для дела стали публикации в соцсетях, в которых говорилось о том, что российские военные убивали мирных жителей Бучи.

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