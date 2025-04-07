Американские биржевые индексы резко снизились на открытии торгов, сообщает Bloomberg. Так, в первые минуты торгов Dow Jones упал на 3,2%, S&P 500 — на 3,4%, а Nasdaq Composite — на 3,96%.

К 17:00 по московскому времени индексы начали отыгрывать падение. S&P 500, в частности, не только сократил потери, но и вырос на 2,1%. Nasdaq, в свою очередь, поднялся на 3,2% после падения почти на 5%.

Bloomberg связывает рост индексов с тем, что инвесторы начали скупать подешевевшие акции.

Reuters отмечает, что индексы начали расти на фоне слухов о возможной приостановке действия пошлин США. Американские СМИ сообщили, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность 90-дневной приостановки пошлин для всех стран, за исключением Китая. Позже Белый дом опроверг эти сообщения, назвав их «фейками, — и индексы снова упали: S&P 500 на 2%, Nasdaq — на 1,6%.

Американские и мировые фондовые рынки падают на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. 2 апреля Вашингтон ввел пошлины на импорт товаров в США для многих стран мира. На этом фоне рынок акций США в первую неделю апреля пережил наихудшее падение со времен начала пандемии COVID-19.

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