Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов после обвала в начале торгов. За день у Dow Jones был самый большой скачок в истории

Американские биржи закрыли основную торговую сессию в понедельник, 7 апреля, незначительным снижением основных индексов после обвала в начале дня.

По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,91%, до отметки в 37,965,60 пункта. В течение дня Dow Jones потерял и вновь набрал 2595 пунктов, что стало самым большим в истории изменением этого индекса в ходе одной торговой сессии, пишет CNBC.

Индекс широкого рынка S&P 500 к концу торгов потерял 0,23%. В ходе торгов он опускался на 4,7%.

Высокотехнологичный Nasdaq закрылся в небольшом плюсе — 0,1%, после того, как в течение торговой сессии опускался более чем на 5%.

Биржи США открыли сессию снижением основных индексов. Так, Dow Jones в первые минуты торгов упал на 3,2%, S&P 500 потерял 3,4%, а Nasdaq снизился на 3,96%.

Однако после того, как появилась неподтвержденная информация о планах Белого дома приостановить действие тарифов, котировки акций резко пошли вверх. Администрация Трампа слухи опровергла, и биржевые индексы вновь начали снижаться.

Снижение основных индексов происходит на американских биржах третий день подряд. Биржи США, а также Азии и Европы так реагируют на решение американского президента Дональда Трампа поднять ввозные пошлины для почти всех стран мира.