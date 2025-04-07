Европейские фондовые рынки вслед за азиатскими открылись падением

Европейские фондовые рынки открылись в понедельник, 7 апреля, падением, сообщает Bloomberg.

Падение германского индекса DAX в начале торгов достигало 10%. К 10:35 DAX терял 7,5%. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 5,1%.

Британский FTSE 100 снизился на 6%, французский Cac 40 — на 7%.

«Финмаркет» отмечает, что в числе лидеров снижения — акции оборонных и промышленных компаний. Падение стоимости бумаг немецкого оружейного концерна Rheinmetall достигло 27%, после чего торги ими были остановлены.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона обрушились 7 апреля на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Индекс Nikkei, отражающий динамику 225 ведущих компаний Японии, в первые минуты после открытия сессии потерял 8,8%. Затем этот показатель скорректировался до 6%. Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи HSI потерял более 9%. Главный фондовый индекс Индии упал на 5,1%, что стало максимальным показателем с июня 2024 года.

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