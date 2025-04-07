Азиатские фондовые рынки из-за пошлин США пережили худшее падение с 2008 года

Фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index, в который входят компании с высокой и средней капитализацией в 13 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе торгов 7 апреля упал более чем на 7%, что стало худшим днем для индекса с 2008 года, сообщает агентство Bloomberg.

По выражению агентства, распродажу возглавили акции китайских компаний. Ключевой индикатор китайских акций, котирующихся на бирже в Гонконге, упал более чем на 10%.

Большинство азиатских рынков торгуются на минимумах. Тайваньский фондовый индекс, ориентированный на технологический сектор, упал на рекордные 9,8%. В Японии и Южной Корее ключевые индексы упали более чем на 4%. Ключевой фондовый индекс Индии упал на 5,1%, что стало максимальным показателем с июня 2024 года. В некоторых странах — Индонезии, Таиланде и Вьетнаме — рынки закрыты из-за праздников, но в последние дни там также наблюдался спад.

Спад также затронул азиатские валюты, в том числе китайский юань, а сильнее всего упал филиппинский песо.

Азиатские рынки падают на фоне торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Он ввел 2 апреля пошлины на импорт товаров в США для многих стран мира. На этом фоне рынок акций США в первую неделю апреля пережил наихудшее падение со времен начала пандемии COVID-19. Американские фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая 2024 года. Dow Jones потерял за неделю почти 8%, S&P 500 — более 9%, Nasdaq — 10%.

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