Reuters: в посылках, взорвавшихся на складах DHL в Европе, вместе с бомбами находились секс-игрушки. Спецслужбы считают взрывы операцией ГРУ

В посылках, которые взорвались на нескольких складах DHL в Европе, самодельные взрывные устройства были спрятаны в массажных подушках, которые отправляли вместе с секс-игрушками и поддельной косметикой. Такие ранее неизвестные детали Reuters сообщил источник, осведомленный о ходе расследования взрывов правоохранительными органами Польши.

По словам собеседника агентства, самодельная взрывчатка с магнием была спрятана в подушки, детонаторы для нее были сделаны из «дешевых китайских устройств для отслеживания вещей», а во флаконах поддельной косметики находился легковоспламеняющийся гель, который должен был усилить эффект от взрыва. Предназначение секс-игрушек не уточняется.

Три посылки в июле 2024 года взорвались на складах DHL в Бирмингеме, Лейпциге и под Варшавой. На польском складе обнаружили еще одну посылку с самодельной бомбой, которая не сработала, пишет Reuters.

Посылки взорвались незадолго до того, как их должны были загрузить в самолеты и отправить в Северную Америку.

The Wall Street Journal в ноябре 2024 года писала со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что посылки с бомбами — часть тайной операции российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Взрывы, как сообщалось, должны были произойти на бортах самолетов, куда бы загрузили посылки с бомбами.

Власти РФ причастность российских спецслужб к взрывам на складах DHL отрицали.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в январе 2025 года на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве заявил, что власти РФ якобы готовили теракты против авиакомпаний по всему миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Туска «еще одним абсолютно бездоказательным обвинением России».

Подробнее о взрывах на складах DHL

Спецслужбы Запада считают, что Россия пыталась организовать пожары на самолетах, направлявшихся в США Для этого из Европы через DHL отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью

Подробнее о взрывах на складах DHL

Спецслужбы Запада считают, что Россия пыталась организовать пожары на самолетах, направлявшихся в США Для этого из Европы через DHL отправили электромассажеры с воспламеняющейся смесью