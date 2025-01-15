Премьер-министр Польши обвинил Россию в планировании «воздушного террора» по всему миру

Премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве заявил, что власти РФ якобы готовили теракты против авиакомпаний по всему миру.

«Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире», — сказал Туск.

Он не привел никаких подтверждений своих слов.

Власти европейских стран на протяжении многих месяцев подозревают Россию в подготовке и осуществлении диверсий против объектов критической инфраструктуры. Эти подозрения усилились после повреждения кабелей в Балтийском море между Эстонией и Финляндией — по предварительным данным, их намеренно могло повредить судно, входящее в так называемый теневой флот РФ, который занимается поставками нефти в обход санкций.

В ноябре Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что РФ планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся из Европы в США и Канаду. В рамках этой программы в частности, по данным властей, были организованы пожары на складах транспортной компании DHL в английском Бирмингеме и немецком Лейпциге.