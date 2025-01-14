Reuters: экипаж нефтяного танкера, задержанного финскими властями, собирался перерезать подводный кабель и газопровод

Экипаж нефтяного танкера Eagle S, задержанного в Балтийском море и подозреваемого в повреждении телекоммуникационного подводного кабеля, готовился перерезать еще один кабель и газопровод, когда финские власти поднялись на борт судна, пишет Reuters.

Возглавляющий расследование Ристо Лохи из Национального бюро расследований сообщил агентству Reuters, что экипаж судна собирался перерезать второй кабель Estlink1 и газопровод BalticConnector между Финляндией и Эстонией. По его словам, при этом могли быть повреждены и другие критические коммуникации.

Финские власти после задержания танкера наложили на восьмерых членов экипажа запрет на выезд. Капитан судна, как утверждается, имеет гражданство Грузии, остальные — Грузии и Индии. Теперь, как сообщил Лохи, к восьмерым подозреваемым добавился девятый. Ему тоже запрещен выезд.

Всего на борту находились 24 члена экипажа. По словам Ристо Лохи, допросы и расследование продолжаются, само судно конфисковано.

Нефтяной танкер Eagle S был задержан 26 декабря 2024 года — на следующий день после того, как в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Финские пограничники сопроводили судно к побережью Порккала. Его подозревают в том, что оно повредило кабель, намеренно протащив якорь по дну. По данным Financial Times, танкер под флагом Островов Кука перевозил нефть из России в Египет. Издание называет его судном теневого флота России, который участвует в перевозке российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель.

Еще один похожий инцидент связан с китайским сухогрузом Yi Peng 3, который также подозревают в причастности к повреждению телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Он был задержан датскими военными кораблями в конце ноября. В начале января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что судно также собиралось перерезать силовой кабель, соединяющий страны Балтии и Северной Европы.

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