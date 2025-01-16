Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 16 января слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил накануне, что Россия готовила теракты против международных авиакомпаний.

«В целом, это еще одно абсолютно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранить лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — сказал Песков на брифинге для журналистов (цитата по аудиосообщению в телеграм-канале «Вы слушали Маяк»).

Дональд Туск заявил 16 января, что «Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире».

Газета The Wall Street Journal сообщила в ноябре 2024 года, что, по данным источников, российская военная разведка планировала устроить поджоги на грузовых и пассажирских самолетах, летящих из Европы в США и Канаду. По информации издания, в рамках этих операций ГРУ произошли пожары на складах транспортной компании DHL в английском Бирмингеме и немецком Лейпциге.

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