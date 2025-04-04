Ближайшие окружение президента США Дональда Трампа посоветовало ему не звонить Владимиру Путину до тех пор, пока российский президент не согласится на полное прекращение огня в Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников американской администрации.

Собеседники телеканала отметили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным. Но в его окружении говорят, что телефонный звонок до согласия Путина на прекращение огня — «не лучшая идея».

На сегодняшний день никакие переговоры между президентами США и РФ не запланированы, утверждают источники NBC News.

Трамп 30 марта заявил, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе, однако никакой информации о том, что разговор состоялся, не появлялось.

После возвращения Трампа в Белый дом президенты России и США официально поговорили по телефону дважды — 12 февраля и 18 марта. Второй разговор продлился около двух часов, по его итогам российский президент поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.

30 марта Трамп говорил, что был «очень зол», когда Путин поставил под сомнение авторитет президента Владимира Зеленского. Речь идет о заявлении Путина, в котором он предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». После этого президент США пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России.

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