NBC News: ближайшее окружение Трампа посоветовало ему не звонить Путину — пока президент России не согласится на прекращение огня
Ближайшие окружение президента США Дональда Трампа посоветовало ему не звонить Владимиру Путину до тех пор, пока российский президент не согласится на полное прекращение огня в Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников американской администрации.
Собеседники телеканала отметили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным. Но в его окружении говорят, что телефонный звонок до согласия Путина на прекращение огня — «не лучшая идея».
На сегодняшний день никакие переговоры между президентами США и РФ не запланированы, утверждают источники NBC News.
Трамп 30 марта заявил, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе, однако никакой информации о том, что разговор состоялся, не появлялось.
После возвращения Трампа в Белый дом президенты России и США официально поговорили по телефону дважды — 12 февраля и 18 марта. Второй разговор продлился около двух часов, по его итогам российский президент поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.
30 марта Трамп говорил, что был «очень зол», когда Путин поставил под сомнение авторитет президента Владимира Зеленского. Речь идет о заявлении Путина, в котором он предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». После этого президент США пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России.