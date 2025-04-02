«Как я могла отпустить тебя, сын, в этот ужаснейший бой». Алла Пугачева выпустила две песни о войне

Алла Пугачева 1 апреля выпустила две новые песни, которые посвящены войне. Они опубликованы на официальном ютьюб-канале певицы.

Первая песня называется «Мама». Автором музыки указан композитор Андрей Мисин, слова написала Пугачева. Песня представляет собой диалог матери и сына, погибшего на войне.

В ней, в частности, есть такие слова: «Мам, для тебя я живой. Слышишь, мам, буду всегда я с тобой. Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой» и «Как я могла отпустить тебя, сын, как могла, в этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали. Сердце вдруг стало невмочь, а ты снишься, снишься мне каждую ночь».

Алла Пугачёва — Мама (Official Audio) ПРЕМЬЕРА 2025 Алла Пугачёва

Вторая песня называется «Поцелуи войны». Музыку написал Андрей Мисин, слова — Андрей Ордынец.

Алла Пугачёва — Поцелуи войны (Official Audio) ПРЕМЬЕРА 2025 Алла Пугачёва

Изначально обе песни были опубликованы в фанатской группе Пугачевой в субботу 29 марта. Затем они были удалены.

«Фонтанка» писала, что композиция «Поцелуи войны» написана по мотивам прорыва советских солдат в ходе Свирско-Петрозаводской операции, которая прошла летом 1944 года. «Агентство» отмечало, что на ютьюб-канале «Творчество Андрея Мисина» в конце января эта песня была опубликована в мужском исполнении.

На момент публикации заметки Пугачева никак не комментировала выход новых песен в своем инстаграме.

Алла Пугачева уехала из России вскоре после того, как ее мужа Максима Галкина, который публично высказывается против российского вторжения в Украину, объявили «иностранным агентом». Певица выступила в поддержку супруга, попросив зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны». Она назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».

В конце марта развлекательный телеканал «Дом кино» во время показа в ночь на 26 марта фильма «Ледокол» размыл изображение с Аллой Пугачевой. Фотография Пугачевой появляется крупным планом в середине фильма, когда один из героев зачеркивает даты в календаре за 1985 год с портретом певицы. В эфире «Дома кино» этот кадр размыли — понять, кто изображен на снимке невозможно. По какой причине телеканал решил заблюрить портрет Пугачевой, неизвестно.

Читайте также

«Жуткие долги у нас были — и вечно пустой холодильник. Но ее голос возвращал меня к жизни» У Пугачевой день рождения. Читатели «Медузы» рассказали трогательные истории, связанные с ее песнями (плюс плейлист!)

Читайте также

«Жуткие долги у нас были — и вечно пустой холодильник. Но ее голос возвращал меня к жизни» У Пугачевой день рождения. Читатели «Медузы» рассказали трогательные истории, связанные с ее песнями (плюс плейлист!)