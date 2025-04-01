В Литве нашли мертвым четвертого военного США, пропавшего во время учений

Четвертый военный США, пропавший во время учений в Литве, был найден мертвым, сообщило командование армии США в Европе и Африке.

Военнослужащего нашли 1 апреля неподалеку от полигона в Пабраде. Его имя и другие подробности дела не сообщаются.

Расследование случившегося продолжается.

Четырех военных США, которые были размещены в Литве и участвовали в учениях в Пабраде недалеко от границы с Беларусью, искали неделю. Они пропали утром 25 марта вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной M88 Hercules.

Машину обнаружили затопленной в водоеме на полигоне. Ее вытащили 31 марта. В тот же день армия США сообщила, что трое пропавших военнослужащих были найдены мертвыми.

Прокуратура Литвы после подъема бронемашины начала предварительное расследование «для выяснения причин смерти» американских военных.