В Литве нашли автомобиль, вместе с которым накануне пропали четверо американских солдат, сообщило командование армии США в Европе и Африке.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне. Поиски военных продолжаются.

Командование уточняет, что пропавшие солдаты (все четверо из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии) проводили плановую тактическую подготовку. В их поисках участвуют военнослужащие армии США и литовских вооруженных сил, а также гражданские структуры.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военные «не успокоятся», пока американские солдаты не будут найдены.

Профильное издание Stars & Stripes отмечает, что 1-я бронетанковая бригада была одним из первых подразделений, развернутых в Европе после начала войны в 2022 году. Подразделение вернулось в восточный регион НАТО в январе 2025 года, чтобы начать очередную девятимесячную ротацию.

О пропаже четверых американских военных, размещенных в Литве, стало известно накануне. Это произошло на полигоне в Пабраде на востоке страны в нескольких километрах от границы с Беларусью. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам в Варшаве, что военные погибли, однако эта информация не была подтверждена. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что никаких тел не обнаружено. Продолжение поисковой операции подтвердил и президент Литвы Гитанас Науседа.