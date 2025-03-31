Трое американских военных, пропавших на учениях в Литве, найдены мертвыми

Трое военнослужащих США, которые пропали без вести во время учений на полигоне в Литве, были найдены мертвыми, сообщило командование армии США в Европе и Африке.

Как заявили в армии США, тела погибших нашли 31 марта. Их имена не разглашаются до уведомления родственников военных. Продолжаются поиски еще одного американского военнослужащего.

«Армия США и литовские власти расследуют причины случившегося. По мере поступления новой информации мы будем сообщать о результатах», — говорится в сообщении командования.

Четверых американских военных, которые были размещены в Литве и участвовали в в учениях на полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью, пропали 25 марта.

Вместе с военными пропала бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules. Вскоре ее обнаружили затопленной в водоеме на полигоне. 31 марта машину удалось вытащить.

Прокуратура Литвы после подъема бронемашины объявила, что начала предварительное расследование «для выяснения причин смерти».