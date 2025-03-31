В Литве вытащили из болота бронеавтомобиль американских военных. Судьба пропавших солдат пока неизвестна

На полигоне в Пабраде в Литве вытащили из воды утонувшую бронированную машину M88 Hercules, вместе с которой несколько дней назад пропали четверо американских военных, сообщает LRT со ссылкой на министра обороны Литвы Довиле Шакалене.

Водолазы ВМС США успешно прикрепили два троса к точкам подъема на затонувшей машине, и в ночь на 31 марта операция была успешно завершена. По словам министра обороны, это была самая трудная часть операции.

Однако судьба пропавших военных до сих пор не раскрывается. «Информации о солдатах нет, но у нас есть строгая договоренность, что первой об этом сообщит американская сторона», — заявила Шакалене.

«Мы знаем, что ожидается информация о солдатах, но Литва не сможет ничего сказать о них, пока этого не сделает Америка. У нас нет информации, и мы не можем сказать», — добавил представитель департамента стратегических коммуникаций вооруженных сил Литвы Гинтаутас Чюнис.

26 марта стало известно о пропаже четверых американских военных, размещенных в Литве, и участвовавших в учениях на полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью. Вместе с ними пропала бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules. На следующий день ее обнаружили затопленной в водоеме на полигоне. В операции по ее извлечению участвовали литовские водолазы и военные совместно с американскими.