The Economist: Зеленский начал подготовку к выборам и нацеливается на лето. Самым ранним сроком может стать июль

Владимир Зеленский поручил своей команде готовиться к проведению выборов, пишет The Economist. Источники издания расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето.

По данным собеседников The Economist, Зеленский на прошлой неделе созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое (по оценкам американской стороны) может наступить в конце апреля. Первые подтверждения этого, как пишет The Economist, могут поступить в районе 5 мая — это крайний срок для голосования в Верховной раде по очередному продлению военного положения.

Издание отмечает, что отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Закон также требует не менее 60 дней для агитации, и таким образом самая ранняя возможность для проведения выборов наступит в начале июля. Однако по словам некоторых собеседников The Economist, избирательным органам требуется не меньше трех месяцев, чтобы восстановить списки избирателей в разгар войны.

Высокопоставленный источник в правительстве считает, что Зеленский попытается застать соперников врасплох июльскими выборами, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления. Он же отмечает, что это пойдет на пользу и Украине, поскольку длительная президентская кампания «разорвет страну на части».

Оппозиция указывает на множество логистических препятствий для быстрого голосования — нужно будет найти возможность проголосовать для миллионов избирателей за рубежом, на фронте или в регионах, оккупированных Россией. Одним из решений могло бы стать мобильное приложение «Дія», но его использование поднимает вопросы прозрачности.

Кроме того, оппозиционные партии в Верховной раде настаивали на том, что для честных выборов в первую очередь необходимо демонтировать пропаганду и цензуру военного времени.

Начиная с февраля, Дональд Трамп резко критикует Зеленского — он заявлял, что у того крайне низкий уровень доверия, назвал его «диктатором» и призывал провести в Украине выборы. В нелегитимности Зеленского давно упрекает и Владимир Путин, который недавно предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы. Сам Зеленский отвечал Трампу, что поменять его прямо сейчас «никак не получится».

В начале марта Politico рассказало, что четыре высокопоставленных помощника президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми главными политическими оппонентами Владимира Зеленского. В их числе издание называло бывшего президента Украины Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Стороны, как утверждало Politico, обсуждали, можно ли в Украине быстро провести выборы президента. Порошенко ответил, что он и его соратники «работают публично и прозрачно с американскими партнерами, стремясь сохранить двухпартийную поддержку Украины» и заверил, что он и его команда выступают категорически против выборов во время войны.

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