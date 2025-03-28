Сроки завершения российско-украинской войны зависят не от Вашингтона, а от Москвы и Киева, заявил на брифинге для журналистов госсекретарь США Марко Рубио.

США пытаются достичь мира и намерены добиваться завершения войны «столько, сколько потребуется», сказал Рубио. Так он ответил на вопрос о том, какого прогресса за последний месяц добился Вашингтон в переговорах с воюющими сторонами.

«Это не значит, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет достигнуто через неделю или месяц. Я просто не могу определить сроки, потому что это зависит не от нас. Это зависит от русских и украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые должны быть учтены, я полагаю, как часть любой окончательной сделки», — добавил глава Госдепа.

Рубио отказался признать, что Россия затягивает переговоры, отметив, что с самого начала говорил, что российско-украинская война «сложная». «И я никогда не говорил, что все будет просто. Предстоит проделать большую работу с обеими сторонами, в особенности с российской стороной, с которой мы не разговаривали уже много лет», — сказал госсекретарь США.

Отвечая на вопрос, видят ли в США, что Россия относится к переговорам «добросовестно», Рубио отметил, что представители Москвы «встречаются с нами, разговаривают с нами, делают предложения». «Они соглашаются на прекращение огня, но на условиях, которые нам необходимо проанализировать», — сказал глава Госдепа.

США начали переговоры с Россией и Украиной о завершении войны в середине февраля. С тех пор Дональд Трамп несколько раз по отдельности разговаривал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представители трех стран провели несколько раундов переговоров в Саудовской Аравии.

Россия и Украина согласились на предложение США прекратить удары по энергетической инфраструктуре (но продолжают их наносить и обвинять друг друга в нарушении моратория). США и Украина также сообщили, что сторонам удалось согласовать перемирие на Черном море. Россия заявила, что пойдет на него только после снятия санкций с экспортеров сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, которая контролируется Евросоюзом.

США все еще рассчитывают, что полноценное перемирие может быть достигнуто в течение нескольких недель, сообщал Bloomberg. По данным агентства, Белый дом стремится достичь соглашения к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля. При этом Россия выдвинула максималистские требования даже для временного перемирия — в частности, полное прекращение поставок оружия в Украину.

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