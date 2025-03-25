В Эр-Рияде состоялась новая встреча делегаций Украины и США

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит новый раунд переговоров Украины и США, сообщает AFP со ссылкой на источник в украинской делегации.

По информации Bloomberg, стороны обсуждают 30-дневное прекращение огня в Черном море и отказ от ударов по энергообъектам.

Обновление. По информации «Суспiльне», второй раунд переговоров между США и Украиной вскоре завершился.

О том, что между США и Украиной пройдет новая встреча в Саудовской Аравии, стало известно накануне.

Встреча представителей Киева и Вашингтона проходит на следующий день после российско-американских переговоров, которые продолжались 12 часов.

Reuters со ссылкой на источник в Белом доме писал, что по итогам российско-американских переговоров ожидается «позитивное заявление». По данных двух источников телеканала CBS News, заявление должно быть опубликовано в 11:00 по Москве. Они сообщили, что отчеты, предоставленные администрации Трампа технической группой США, «кажутся оптимистичными».

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций Украины и США. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал ее «конструктивной и содержательной».