В Эр-Рияде завершились переговоры России и США. Они продолжались 12 часов

Делегации России и США вечером 24 марта завершили переговоры, проходившие в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, сообщили российские агентства ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на источники. Встреча продолжалась более 12 часов.

О том, что переговоры «завершаются», спустя 10 часов после начала встречи сообщил один из участников российской делегации, сенатор Григорий Карасин. После этого, как рассказал ТАСС источник в российской делегации, стороны «пытались согласовать текст совместного заявления».

По данным ТАСС и РИА Новости, совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано на следующий день, 25 марта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что экспертные группы Москвы и Вашингтона по итогам «консультаций в Эр-Рияде» не планируют подписывать никаких документов.

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