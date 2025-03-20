«Россияне врут, что они что-то там сбили». Зеленский отрицает, что российские военные уничтожили истребитель F-16
Президент Украины Владимир Зеленский назвал неправдой сообщения российских «военкоров» о том, что российские войска сбили истребитель F-16 украинских ВВС.
«Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость — несколько самолетов F-16 прилетели в Украину», — заявил Зеленский вечером 19 марта во время онлайн-брифинга с украинскими журналистами (цитата по «РБК-Украина»).
Российские провоенные телеграм-каналы утверждали, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» якобы сбил украинский F-16, а на цель навел истребитель Су-35С.
Сообщения об уничтожении F-16 появились вскоре после того, как украинские паблики показали видеозапись из Сумской области, на которой виден пролет указанных истребителей.
Украина получила F-16 в начале августа 2024 года. В том же месяце Украина потеряла первый истребитель — 26 августа самолет потерпел крушение во время массированного удара ВС РФ. Летчик Алексей Месь, управлявший F-16, погиб. По версии следствия, истребитель мог упасть из-за ошибки пилота, технической неисправности или «дружественного огня» украинских ПВО.