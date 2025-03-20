Reuters: разведка докладывала Трампу, что украинские военные в Курской области не окружены, но он продолжает говорить обратное

Американские разведывательные агентства, в том числе ЦРУ, передавали в Белый дом информацию о том, что украинские военные в Курской области отступали в последние дни, но не находятся в окружении. Однако президент США Дональд Трамп продолжает на этом настаивать. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Разведданные о положении ВСУ в Курской области отправили в Белый дом на прошлой неделе.

14 марта Трамп заявил, что «тысячи украинских солдат» находятся «в полном окружении российских военных и в очень плохом и уязвимом положении». Он призвал российского президента Владимира Путина «пощадить их жизни», чтобы избежать «ужасной резни». В ответ Путин сказал, что Россия готова это сделать.

Вскоре Генштаб ВСУ сообщил, что сообщения об «окружении» украинской группировки войск в Курской области не соответствуют действительности.

Однако в интервью Fox New 19 марта Трамп снова повторил информацию об окружении ВСУ российскими войсками в Курской области. «У России есть преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 [украинских] солдат. Они серьезно окружены, и это нехорошо», — говорил Трамп.

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