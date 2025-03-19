Зеленский сказал, что 19 марта поговорит с Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп 19 марта проведут переговоры, сообщил украинский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

«Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов [по прекращению войны]. У нас уже действительно была очень хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло… И я думаю, что услышу от него детали его разговора [с Путиным] сегодня», — рассказал Зеленский. Его словам приводят украинские СМИ.

Президент Украины не уточнил, в каком формате пройдут его переговоры с Трампом. Вероятно, речь идет о телефонной беседе.

Разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским пройдет на следующий день, после того как 18 марта президент США поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По итогам беседы Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней. Детали этого предложения не сообщались.

При этом Трампу и Путину не удалось договориться о полном прекращении огня на месяц, на которое ранее согласился Киев. Как сообщили в Кремле, президент РФ потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву в качестве «ключевого условия» для начала мирного урегулирования. По словам президента США, он не обсуждал с Путиным вопрос прекращения американской военной помощи Украине.