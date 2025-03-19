В Ачинске школьница под давлением мошенников записала видео о том, что ее похитили и требуют выкуп в 500 тысяч рублей. Девочку почти сутки искали более 150 человек

В Ачинске 15-летняя школьница под давлением телефонных мошенников ушла из дома и записала родителям несколько видео о своем похищении, сообщила прокуратура Красноярского края.

В сообщении ведомства имя девочки не называется. Утром 19 марта Следственный комитет по региону после заявления родителей возбудил уголовное дело о похищении (пункт «д» части 2 статьи 126 УК) 15-летней Дарьи Васинеевой, опубликовав фотографию и приметы подростка.

Как сообщали правоохранительные органы и местные СМИ, Васинеева ушла из дома 18 марта. Вскоре ее отцу с неизвестного номера прислали видео, записанное дочерью на кладбище. На записи Васинеева, как заявили в СК, сообщает, что за ее освобождение нужно перевести выкуп в 500 тысяч рублей.

Родители девочки передали видео журналистам. В ролике она извинялась перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» за то, что якобы обманула его на 300 тысяч рублей «под предлогом бронежилета». «Также приношу все свои извинения перед Вагнером, со мной сейчас приехал дядя Сережа и забирает меня с собой», — также сказала она.

Позже появилось еще одно видео, записанное Васинеевой 19 марта. На этой записи девочка плачет и говорит, что с ней «все хорошо». «Я очень соскучилась по родителям, очень сильно хочу домой», — добавляет она.

В связи с исчезновением Васинеевой полицейских Ачинска подняли по тревоге, сообщило красноярское издание Ngs24.ru. По его данным, в поисках были задействованы более 150 сотрудников полиции, а также волонтеры.

Во время расследования похищения выяснилось, что девочка доехала до кладбища на такси и записала видео, сообщили в прокуратуре. После этого Васинеева добралась до гостиницы в соседнем городе Назарово, но не стала заселяться. Как заявили в СК, она отправилась в интернет-кафе, где и находилась до позднего вечера. В итоге подросток обратилась за помощью к администраторам кафе, которые нашли ей квартиру для ночевки. Когда новые знакомые увидели новости о том, что Васинееву ищут, они позвонили в полицию.

На допросе Васинеева сообщила, что действовала под воздействием телефонных мошенников.«Девушка пояснила, что вела переписку в мессенджере с неустановленным лицом. Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям. <…> Мошенники постоянно были на связи с несовершеннолетней, продолжая высказывать ей угрозы и оказывая на нее психологическое давление», — заявили в СК.

Близкий к силовикам телеграм-канал Kras Mash опубликовал «скриншоты фейковой переписки», с помощью которых мошенники обманули девочку. Из нее следует, что подросток якобы обманула военного и украла у него 300 тысяч рублей под предлогом покупки бронежилета. По данным канала, неизвестные угрожали девочке опубликовать эту переписку.

Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела о похищении и возбуждении о мошенничестве (статья 159 УК), сообщили в прокуратуре. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе личности и местонахождение предполагаемых мошенников.