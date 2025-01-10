Первокурсник МФТИ погиб после нескольких часов разговоров с мошенниками Его близкие утверждают, что его довели до самоубийства угрозами и попытками заставить совершить теракт

Первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин погиб, как утверждается, после разговоров с телефонными мошенниками. На сообщения об этом, опубликованные на страницах студента и факультета, где он учился, в соцсети «ВКонтакте», обратили внимание российские телеграм-каналы.

18-летний Ветчинкин учился в Физтех-школе электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ). Факультет опубликовал некролог, написанный семьей и близкими погибшего. В публикации говорится, что первокурсник погиб 21 декабря 2024 года, не успев сдать свою первую сессию. «Но свой главный жизненный экзамен он сдал: он не встал на путь террористов и защитил собой своих товарищей. Светлая память о Петре Ветчинкине сохранится в наших сердцах», — заявили родственники.

В комментариях под постом один из участников группы попросил уточнить слова о террористах. Администратор ответил, что «есть мошенники, использующие террористические методы (или террористы, использующие мошеннические)», а также приложил ссылку на памятку о том, как не стать жертвой таких мошенников. В памятке, опубликованной 25 декабря, говорится, что «всю последнюю неделю» студентам МФТИ и их родителям звонят мошенники, которые представляются сотрудниками деканата. «Цель мошенников не только украсть ваши деньги, но и максимально использовать в своих интересах», — заявили авторы поста.

В тот же день, 25 декабря, на странице Ветчинкина появилась публикация Ольги Киселевой, матери погибшего студента. Со ссылкой на материалы следствия она рассказала, что в день смерти ее сын несколько часов непрерывно переписывался и отвечал на звонки неизвестных людей. Около шести вечера он вышел из дома и выключил телефон. Примерно через два часа он погиб. Его тело нашли в нескольких кварталах от дома, причина смерти — падение с высоты.

«При ознакомлении с распечатками переписок в телеграме с неустановленными лицами была получена информация об угрозах семье, шантаже, обвинении в участии в экстремизме. Было очевидно, что Петр был подвергнут массированной информационной атаке, отказался выполнять инструкции по совершению теракта и был убит», — заявила мать погибшего.

В другом посте на странице погибшего Татьяна Костенко, подруга Ветчинкина, заявила, что «мошенники-всушники» довели студента до самоубийства. «Они терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей. Он мужественного пытался разобраться со всем один», — написала Костенко. Почему она связала звонивших с Украиной, она не уточнила.

После начала полномасштабной российско-украинской войны телефонные мошенники массово убеждали россиян поджигать военкоматы, банки и административные здания.

Как отмечала «Медиазона», во всех таких случаях мошенники действовали примерно одинаково: они связывались с пожилыми или социально уязвимыми людьми по телефону, представлялись сотрудниками банка или спецслужб. В разговоре они убеждают людей перевести им деньги, а потом предлагают поджечь какой-нибудь объект в обмен на возврат украденного.

В ФСБ утверждали, что мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины, подменяя свои номера «на телефоны доверия российских правоохранительных структур».

Новая волна поджогов из-за действий телефонных мошенников произошла в конце 2024 года. По подсчетам «Медиазоны», с 13 по 22 декабря россияне устроили 34 поджога. Целями атак в основном стали банки и полицейские машины, почтовые отделения и отделения МФЦ в торговых центрах.