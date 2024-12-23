«Медиазона»: мошенники за 10 дней заставили россиян совершить более 30 атак на банки, почтовые отделения и полицейские машины

С 13 по 22 декабря россияне устроили 34 поджога из-за действий телефонных мошенников, подсчитала «Медиазона».

Целями поджигателей были в основном банки и полицейские машины, несколько поджогов произошли в почтовых отделениях и отделениях МФЦ в торговых центрах.

Первой атакой в нынешней волне поджогов стала нападение 13 декабря на здание военкомата в Екатеринбурге. 21-летний Дмитрий Баранов перевел мошенникам три миллиона рублей, после чего они вынудили его бросить в здание несколько «коктейлей Молотова» для того, чтобы вернуть деньги. Молодого человека отправили в СИЗО по делу о теракте.

Большая часть поджогов пришлась на 20 и 21 декабря. «Медиазона» называет это второй по величине волной таких нападений с начала российско-украинской войны. Впервые в качестве целей были выбраны МФЦ и отделения почты.

Всего с начала войны, по подсчетам издания, произошло как минимум 156 таких атак в результате действий мошенников.

После начала полномасштабного вторжения в Украину телефонные мошенники массово убеждали россиян поджигать военкоматы, банки и административные здания. Во всех таких случаях мошенники действуют примерно одинаково: они связываются с пожилыми или социально уязвимыми людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или спецслужб. В разговоре они убеждают людей перевести им деньги, а потом предлагают поджечь какой-нибудь объект в обмен на возврат украденного. ФСБ утверждала, что мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины

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