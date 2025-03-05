«Слышу, что вы не Гладков» Губернатор Белгородской области позвонил жильцам разрушенной квартиры. Его приняли за мошенника
Жительница Белгорода приняла за мошенника губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, когда он ей позвонил, чтобы узнать о восстановлении квартиры. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале главы региона «Настоящий Гладков» 3 марта, СМИ обратили внимание на запись только сейчас.
По словам Гладкова, каждый понедельник после отчета глав муниципалитетов по восстановлению жилья, пострадавшего в результате обстрелов ВСУ, он выборочно звонит собственникам, чтобы узнать, как прошли работы.
В этот раз он позвонил некоему Сергею Николаевичу, живущему на бульваре Юности в Белгороде. Трубку сняла женщина, которая сообщила, что Сергей Николаевич находится на работе. Между губернатором и его собеседницей состоялся такой диалог:
Губернатор: Извините, а с кем я разговариваю? Моя фамилия Гладков, Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области.
Жительница Белгорода: Да вы что? Ну поздравляю вас, Гладков, губернатор Белгородской области.
Губернатор: С чем?
Жительница Белгорода: А я музыкант. Слышу, что вы не Гладков. До свидания.
Гладков, комментируя случившееся, написал в телеграме, что к нему «отнеслись настороженно». «Но правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют», — заявил губернатор.
Как сообщает белгородское издание Go31, позже семья Сергея Николаевича извинилась за случившееся, объяснив, что звонок губернатора приняли за попытку мошенничества.
Фото на обложке: Павел Колядин / ТАСС / Profimedia