Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своей отставке

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный в обращении к жителям округа объявил, что переходит на новую работу. Видеообращение Бездудного появилось на его странице во «ВКонтакте» 18 марта.

«Меня ждет новая работа, но часть души, сердца навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы, добрые, открытые, искренние и любящие свою малую родину», — сказал Бездудный, обращаясь к жителям округа.

Он отметил, что 18 марта исполнилось ровно шесть лет, как он начал работу в Ненецком автономном округе.

С какого числа Бездудный покинет пост губернатора, неизвестно. Также неясно, кто станет временно исполняющим обязанности главы региона. На сайте окружной администрации об этом не сообщается.

По данным РБК, кандидатом на должность губернатора Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт. С мая 2024-го по январь 2025 года она занимала пост председателя правительства аннексированной РФ Запорожской области.

Юрий Бездудный возглавил Ненецкий автономный округ в апреле 2020 года. Он сменил на этом посту Александра Цыбульского, который возглавил соседнюю Архангельскую область. До этого Бездудный чуть более года занимал пост заместителя Цыбульского в администрации НАО. В сентябре 2020-го Собрание депутатов округа избрало Бездудного губернатором.

В начале работы Бездудного на посту губернатора, в 2020 году, власти Ненецкого автономного округа обсуждали объединение с Архангельской областью. Власти двух регионов подписали меморандум об объединении, но после протестов, возникших в НАО, референдум о слиянии области и округа отменили.

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