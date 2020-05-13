Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум об объединении регионов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

Подписание документа дает формальный старт процессу объединения регионов.

В уставе Архангельской области сказано, что Ненецкий автономный округ входит в состав региона, «являясь субъектом РФ и одновременно составной частью области».

После объединения Архангельской области и НАО в России будет 84 субъекта федерации.

Объединение должно быть одобрено на региональных референдумах. Предполагается, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября.

В предыдущий раз российские регионы объединялись в 2008 году. Тогда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ сформировали Забайкальский край.