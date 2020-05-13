Архангельская область и Ненецкий автономный округ объявят о начале объединения регионов

13 мая власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) объявят о начале объединения двух регионов. Об этом сообщили источники РБК, «Ведомостей» и Znak.com.

По информации изданий, 13 мая в Нарьян-Маре пройдет совещание с участием врио губернаторов Архангельской области и НАО Александра Цыбульского и Юрия Бездудного. На совещании будет подписан меморандум об объединении двух регионов. Затем Цыбульский и Бездудный официально объявят о запуске процедуры объединения. Референдум по этому вопросу пройдет 13 сентября.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал причинами объединения малочисленность населения НАО и необходимость выстроить единую политику в области управления Северным морским путем. Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что основная причина объединения — финансовая поддержка дотационной Архангельской области.

О том, что Кремль рассматривает возможность объединения Архангельской области и НАО, источники РБК сообщили в начале апреля — сразу после того, как губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский стал временным главой Архангельской области. По словам собеседников РБК, Цыбульского перевели на новую должность именно с прицелом на объединение.

Обновлено. «Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут. Более полная информация будет сегодня после обеда», — заявил радиостанции «Говорит Москва» врио главы НАО Юрий Бездудный.

Ненецкий округ входил в состав Архангельской области при ее образовании в 1937 году. Объединение регионов обсуждалось много лет, но, как считается, к нему не был готов округ.

В предыдущий раз российские регионы объединялись в 2008 году. Тогда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ сформировали Забайкальский край.

Читайте также Жертвы Шиеса Как один мусорный полигон погубил двух губернаторов — Коми и Архангельской области