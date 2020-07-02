Глава Ненецкого автономного округа объявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил РБК, что тема объединения региона и Архангельской области закрыта.

«Проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется. И я, и мои коллеги неоднократно об этом заявляли. Вопрос с объединением был закрыт в конце мая», — сказал Бездудный.

Глава региона отметил, что жители округа не восприняли новость об отказе от идеи объединения, поскольку «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему» перед выборами в Госдуму.

Юрий Бездудный связал по поправкам к Конституции в регионе с тем, что жители выступали против объединения НАО с Архангельской областью.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы. Ожидалось, что референдум по этому вопросу проведут 13 сентября. В конце мая, после протестов жителей НАО, референдум о слиянии регионов отложили на неопределенный срок.

Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области и одновременно является субъектом РФ.

НАО — самый малонаселенный регион России. В нем, по данным Росстата на 1 января 2019 года, проживает 43,8 тысячи человек.