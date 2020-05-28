Референдум о слиянии Архангельской области и Ненецкого округа отложили на неопределенный срок

В 2020 году референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводиться не будет. Об этом, как пишут «Ведомости», объявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании с временными исполняющими обязанности глав регионов Александром Цыбульским и Юрием Бездудным и членами окружного политсовета партии.

По словам двух собеседников газеты, присутствовавших на заседании, Турчак извинился за то, что в ситуации с референдумом «многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми». «Сказали, что темы референдума нет. Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя», — сказал один из них.

13 мая власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить соседние регионы, который формально запустил этот процесс. По данным источников «Ведомостей», референдум о слиянии мог пройти уже в ближайший единый день голосования 13 сентября 2020 года. Однако в НАО начались протесты местных жителей против объединения регионов, в том числе против выступили некоторые представители «Единой России».

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