В Киеве допустили отмену санкций против России, если это поможет обеспечить безопасность Украины

Западные санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину, могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность Украины, заявил в интервью Politico уполномоченный украинского президента по санкциям Владислав Власюк.

По его словам, возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — «вопрос времени». Но чиновник считает, что это должно произойти при соблюдении соответствующих условий. Введенные ограничения — «не просто наказание», отметил он. Цель санкций, среди прочего, — «подтолкнуть Россию к прекращению агрессии и заставить ее заключить сделку о прочном мире».

Сейчас, по мнению украинского чиновника, пока рано говорить о том, какие именно санкции могут стать частью какой-либо из сделок. «В данный момент мы просто хотим убедиться, что сначала Россия сделает значительные шаги в этом направлении, а потом уже можно будет говорить о снятии санкций», — сказал Власюк.

Украинский уполномоченный по санкциям рассказал, что представители РФ уже пытаются выяснить, могут ли те или иные ограничения быть отменены. «Это позволяет нам лучше понять, какие санкции наиболее болезненные. <…> Мы должны использовать этот рычаг с умом», — добавил он.

В рамках любого долгосрочного соглашения с Россией, которое должно будет обеспечить гарантии безопасности Украины, Киев будет добиваться «справедливости для нашего народа», вероятно, включая «компенсацию для украинцев», заявил Власюк.

По данным западных изданий, советники президента США Дональда Трампа уже занимаются разработкой вариантов смягчения санкций против России. Главное условие ослабления ограничений — согласие Москвы заключить мирное соглашение с Киевом. В случае отказа Трамп грозил РФ «масштабными санкциями».

В рамках первых шагов к установлению мира между Россией и Украиной США предложили сторонам ввести 30-дневное перемирие на фронте. Власти Украины предложение поддержали. Владимир Путин заявил, что в целом Россия поддерживает инициативу США, но есть «нюансы» и вопросы, требующие обсуждения.

В США заявление Путина назвали «многообещающим, но неполным». Президент Украины Владимир Зеленский счел реакцию России «манипуляцией» и подготовкой к отказу. Он призвал вводить против РФ новые санкции.

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Почему США начали переговоры с Россией, а не с Украиной? Снимут ли с России санкции? И наступил ли новый мировой порядок? Отвечает исследователь Гарвардского университета Михаил Троицкий

Снимут ли с России санкции

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