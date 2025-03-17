ФБК: после начала войны родственники бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева купили в Дубае недвижимость на 10 миллионов евро

Семья сенатора и бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева после начала полномасштабной российско-украинской войны приобрела элитную недвижимость в Дубае стоимостью более 10,5 миллиона евро. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Согласно расследованию, в декабре 2022 года сын Голубева Алексей стал собственником пентхауса площадью 405 квадратных метров в жилом комплексе Six Senses Residences The Palm, расположенном на искусственном острове Палм-Джумейра. Квартира, как пишет ФБК, была куплена за 6,5 миллиона евро (475 миллионов рублей по тогдашнему курсу).

«Пентхаус Голубевых — это гигантская квартира с окнами в пол, террасой, четырьмя спальнями со своими туалетами и просторной гостиной. Внутри также есть специальные помещения для прислуги — отдельная кухня, мойка и маленькая комнатушка для тех, кто следит за чистотой и комфортом губернаторской семьи в Дубае», — говорится в расследовании. В нем отмечается, что у Алексея есть паспорт государства Сент-Китс и Невис.

ФБК также сообщает, что дочь бывшего губернатора Светлана в марте и мае 2023 года купила две квартиры в жилом комплексе Bluewaters Bay в Дубае. Площадь каждой квартиры составляет 122 квадратных метра. В апреле того же года муж Светланы Петр Кобяков купил квартиру площадью 155 квадратных метров в том же доме.

Общую стоимость недвижимости, купленной семьей Голубева в Дубае, ФБК оценил в 10,5 миллиона евро.

Соратники Алексея Навального также пишут, что у сына Голубева Алексея есть дом площадью 800 квадратных метров в элитном подмосковном поселке «Агаларов Эстейт». На него также оформлена квартира в центре Москвы на Трехгорном валу площадью 157 квадратных метров. У Светланы ФБК нашел в собственности две квартиры в центре российской столицы — на Мосфильмовской улице (170 квадратных метров) и в Плотниковом переулке (135 квадратных метров).

4 ноября 2024 года Василий Голубев объявил, что уходит в отставку с поста губернатора Ростовской области. По его словам, он принял такое решение «в связи с переходом на другую работу». Вскоре он стал сенатором от Ростовской области. В день отставки Голубева местное издание 161.ru сообщало, что в его рабочем кабинете прошли обыски. Через несколько недель были задержаны министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский и министр транспорта региона Виталий Кушнарев.

Василий Голубев занимал пост губернатора Ростовской области с 2010 года.