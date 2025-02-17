Задержан заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В здании правительства региона, по данным местного издания Donnews, проходят обыски.

В управлении ФСБ по региону сообщили, что Рачаловский задержан по делу о превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, заместитель губернатора, «обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов». Получатели субсидий позднее были объявлены банкротами, а денежные средства в размере 155,2 миллиона рублей похищены, заявили представители УФСБ.

Ранее в отношении заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия, он покинул пост в администрации региона. Фигурантом уголовного дела стала и замгубернатора региона — министр финансов Лилия Федотова. Ее подозревают в превышении полномочий. Кушнарев и Федотова отправлены под арест.

Рачаловский занял пост министра сельского хозяйства Ростовской области в 2014 году. До этого он с 2009 года был первым заместителем главы администрации Аксайского района.

Пост губернатора Ростовской области с ноября 2024 года занимает бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он сменил Василия Голубева, который возглавлял регион 14 лет.