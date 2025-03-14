В Армении задержали россиянина по делу о самовольном оставлении части. По словам его жены, он уехал из России после того, как ему пришла повестка

В Ереване задержали гражданина России Николая Зонова, который уехал из РФ в 2023 году. Жена россиянина Аревик Зонова рассказала «Новой газете Европа», что в России мужу вменили статью о самовольном оставлении части (часть 5 статьи 337 УК) и объявили в розыск. Информация о задержании Зонова также опубликована в его инстаграме.

Зонова задержали 12 марта во время подачи документов на гражданство Армении. Тогда же он узнал, что в России на него завели уголовное дело. Сейчас россиянин находится в изоляторе. В ближайшие дни пройдет суд, на котором вынесут решение о его высылке в Россию.

Зонов — шеф-повар из Кировской области. По словам его жены, осенью 2023 года ему «положили повестку в почтовый ящик», после чего россиянин переехал в Армению и в Россию больше не приезжал. Через год после переезда он получил приглашение для подачи документов на получение гражданства Армении на основании брака с гражданкой страны и проживания в Армении в течение года.

«Он вообще не знал, что на него какое-то дело заведено, не скрывался от следствия. Сейчас он боится расправы и уголовных преследований в России. Он не хочет возвращаться, потому что против военных действий и не может воевать, потому что считает, что Украина и Россия — это один народ», — рассказала Аревик Зонова.

Со ссылкой на адвокатов она также сообщила, что мужа могут как отпустить, так и выслать в Россию. Зонова предполагает, что муж может запросить в Армении политическое убежище.

По оценкам юристов, которые специализируются на помощи политическим активистам за рубежом, среди стран, доступных россиянам по внутреннему паспорту, Армения — наиболее безопасная, поскольку риски выдачи в РФ низкие. Однако есть риск, что сбежавшего от войны гражданина РФ могут задержать российские силовики. Так, в декабре 2023 года в Гюмри задержали мобилизованного Дмитрия Сетракова. Сначала его удерживали на территории военной базы, а затем отправили в Россию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия российских силовиков на территории страны незаконными.

куда опасно ездить тем, кто покинул Россию

Кремль собирается преследовать россиян, выступающих против войны, по всему миру. В какие страны лучше не ездить? Большой гид «Медузы»

куда опасно ездить тем, кто покинул Россию

Кремль собирается преследовать россиян, выступающих против войны, по всему миру. В какие страны лучше не ездить? Большой гид «Медузы»