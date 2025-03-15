В Армении отпустили из полиции Николая Зонова, задержанного при подаче документов на гражданство. В России его разыскивают по делу о дезертирстве

Полиция Еревана отпустила гражданина России Николая Зонова, которого задержали из-за уголовного дела, возбужденного в отношении него в России, сообщила проекту его жена Аревик Зонова.

Зонова отпустили вечером 15 марта, после 18:00 по местному времени, когда истек максимальный срок задержания — 72 часа. «Мужчину отпустили без меры пресечения, связанной с лишением свободы», — сообщили в «Ковчеге».

Николая Зонова задержали 12 марта, когда подавал документы на гражданство Армении. Тогда ему сообщили, что в России в отношении него расследуют уголовное дело по статье о самовольном оставлении части.

Зонов — шеф-повар из Кировской области. Он переехал в Армению из России осенью 2023 года, после чего не возвращался в Россию. Спустя год после переезда его пригласили подать документы на гражданство Армении на основании того, что он женат на гражданке Армении и прожил в стране в течение года.

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