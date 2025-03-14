Страны «Большой семерки» пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от предложения прекратить огонь на фронте

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» ( ) на встрече в Канаде обсудили возможность введения дополнительных санкций против РФ в случае ее отказа от перемирия с Украиной, говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита.

Члены G7 подтвердили свою поддержку Украины и приветствовали решение Киева поддержать предложение США о 30-дневном перемирии. Участники встречи также «призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать».

«Мы обсудили наложение дополнительных ограничений на Россию в случае, если прекращение огня не будет согласовано, в том числе через введение дополнительных санкций, ограничений цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины», — говорится в документе.

Среди возможных мер министры также обсудили и использование доходов от замороженных активов РФ.

США в ходе переговоров в Саудовской Аравии предложили Украине ввести 30-дневное прекращение огня, которое рассматривается как первый шаг к завершению российско-украинской войны. Киев это предложение поддержал.

Владимир Путин, комментируя предложение о перемирии, заявил, что в целом Россия поддерживает инициативу США, но есть «нюансы» и вопросы, требующие обсуждения. Среди них — операция ВСУ в Курской области. В США заявление Путина сочли «многообещающим, но неполным». В Украине назвали «манипуляцией».

По данным западных изданий, советники президента США Дональда Трампа занимаются разработкой вариантов смягчения санкций, которые были введены в отношении России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Главное условие ослабления ограничений — согласие Москвы заключить мирное соглашение с Киевом.

При этом в случае нежелания России прекращать боевые действия и вести переговоры с Украиной Трамп грозил России «масштабными санкциями».