У Вооруженных сил Украины больше нет американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщило Associated Press со ссылкой на американского чиновника и украинского депутата.

По словам американского собеседника агентства, ракеты закончились еще в конце января. Всего предыдущая администрация Белого дома поставила Киеву менее 40 ракет ATACMS.

Президент США Дональд Трамп выступал против ударов по России дальнобойными ракетами. Вскоре после победы на выборах он говорил, что «категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль в Россию»: «Зачем мы это делаем? Мы тоже разжигаем эту войну и усугубляем ее».

В ноябре 2024 года американские СМИ сообщили, что Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, дал разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Вскоре это подтвердили в Белом доме. В ночь на 19 ноября ВСУ впервые нанесли удар ракетами ATACMS по приграничной территории России. Его целью стал военный объект в Брянской области, сообщали тогда в Минобороны России. После этого российские военные нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре. По утверждению российских властей, удар был нанесен «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности» «Орешник».

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