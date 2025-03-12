Зеленский — о ситуации в Курской области: украинское военное командование сохраняет жизни бойцов
Войска Украины выполняют задачи на территории Курской области, а командование ВСУ пытается сохранить жизни бойцов. Так президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с прессой прокомментировал отступление ВСУ из российского региона.
«Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование [Украины] делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов», — заявил украинский лидер.
ВСУ заняли несколько населенных пунктов Курской области в ходе наступления в августе 2024 года. С тех пор в регионе продолжаются бои.
В период с 5 по 11 марта российские войска РФ смогли занять несколько населенных пунктов Курской области. Это произошло на фоне того, что США временно прекратили обмен разведданными с Украиной.
Об отступлении украинских войск из Курской области 12 марта говорил основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Российское государственное агентство ТАСС в этот же день опубликовало видео с российскими военными в центре города Суджа, который находился под контролем ВСУ с августа 2024-го. По оценке «Медузы», украинские военные покинули Суджу.
Официально командование ВСУ об отступлении украинских военных из Курской области не сообщало.