СВР сообщила о телефонном разговоре Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. «Обсуждали вопросы взаимодействия по направлениям общего интереса».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Джон Рэтклифф провели 11 марта телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе российской спецслужбы, передает «Интерфакс».

Согласно сообщению СВР, Нарышкин и Рэтклифф «обсуждали вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций».

Во время беседы «достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

В ЦРУ на момент публикации заметки не комментировали информацию о переговорах Нарышкина и Рэтклиффа.

AFP отмечает, что это первый телефонный разговор между главами СВР и ЦРУ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Разговор между Нарышкиным и Рэтклиффом прошел на фоне заявления Трампа, сделанного 11 марта, о том, что российская и американская делегации встретятся для обсуждения перемирия в Украине «сегодня или завтра». Трамп также анонсировал свой разговор с Владимиром Путиным, который, по его мнению, пройдет «на этой неделе». С таким заявление он выступил вскоре после того, как в Джидде завершились переговоры Украины и США. После них стороны объявили, что Киев согласился на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.

В сентябре 2023 года Нарышкин рассказывал, что между СВР и ЦРУ продолжаются «редкие, но регулярные» контакты.

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