Нарышкин заявил о «редких, но регулярных консультациях» СВР и ЦРУ

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что между СВР и ЦРУ продолжаются консультации, которые «носят редкий, но регулярный характер».

«Профессиональный диалог, в принципе, полезен, в том числе для снижения международной напряженности и сокращения недопонимания между странами», — сказал Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона», выдержки из которого приводит «Интерфакс».

«Однако вынужден признать, что нашим американским и другим „визави“ даже в таком деловом разговоре с глазу на глаз не удается освободиться от использования идеологических клише», — заявил глава СВР. Нарышкин добавил, что не исключает, «что по мере реализации Россией целей специальной военной операции ( ) ситуация может измениться».

Предыдущий раз Сергей Нарышкин публично говорил о контактах между СВР и американским ЦРУ в июле. Тогда Нарышкин рассказал о разговоре между ним и главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который состоялся в конце июня. По словам главы СВР, разговор был инициирован Бернсом, а «предлогом» был мятеж, устроенный Евгением Пригожиным. Также, заявил Нарышкин, главы СВР и ЦРУ «думали, рассуждали, что делать с Украиной».